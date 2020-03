Wermelskirchen : 97.000 Euro für Denkmalförderung

Für das Gebäude, in dem das Jugendcafé beheimatet ist, wurden für 2020 Fördermittel aus dem Denkmaltopf beantragt. Dort soll auf der Seite zur Marktpassage die marode Giebelseite saniert werden. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Privatleute müssen selbst Anträge stellten/Stadt hat keine Mittel im Haushalt.

„Denkmäler sind Stein gewordene Geschichte; und die wollen wir für uns und für die Nachkommen erhalten“, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten Rainer Deppe. Er freut sich darin über die Mittelzuweisung an vier Kommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis. „Geschichte darf nicht vergessen werden“, so der Christdemokrat.