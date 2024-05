Fußball-Team der Lebenshilfe-Werkstatt in Wermelskirchen „Den Spielern zum Abschied noch einmal zugewunken“

Ziel des Ausflugs war es, die Mitglieder der Mannschaft am Erfolg und der ausgelassenen Stimmung in Leverkusen teilhaben zu lassen. Denn: Mit einem Sieg gegen Bremen hat sich Bayer Leverkusen erstmals in seiner Geschichte die deutsche Meisterschaft gesichert. Zuletzt gewann die Mannschaft auch den DFB-Pokal. „Bereits in der Eingangshalle konnte das Werkstattteam einen Blick auf die Pokale und sogar auf einige Spieler der Bundesliga erhaschen“, erklärte Hoffmann.