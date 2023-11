Gedenkstunde der Feuerwehr in Wermelskirchen Mahnmal in Well – Löschgruppe ruft zum Frieden auf

Es ist eine persönliche und emotionale Feier, zu der die Feuerwehr aus Eipringhausen jedes Jahr am Gedenkstein in Well einlädt. „Auf dem Stein stehen teilweise Namen von Angehörigen unserer Kameraden“, sagt Löschgruppenleiter Max Lietzau am Sonntagmorgen und deutet auf das Mahnmal zwischen den Bäumen, das an zwei Weltkriege erinnert.