Der Wahlkampf ist gestartet Ist das Kunst oder kann das weg?

Da dürfte sich die Stadt als Veranstalter der Frühjahrskirmes gefreut haben: Unter anderem auf der viel befahrenen Strecke über Hilfringhauser und Dabringhauser Straße in Richtung Innenstadt, Dellmannstraße und Autobahn hat sie tatsächlich noch ein paar freie Laternenmasten zum Anbringen von Plakaten, die auf die „kleine Schwester“ der Herbstkirmes hinweisen, gefunden. Kein einfaches Unterfangen: Denn seit einigen Tagen sind die meisten Masten richtig „schön bunt verziert“. Da lächeln Damen die Autofahrer an – das soll wohl freundlich gemeint sein?!?, springen nicht weiter erklärte oder begründete Schlagworte wie „Sicherheit.“ ins Auge, sollen Sprüche wie „Für Alt, Jung und gutes Klima“ wohl an so etwas wie einen Gemeinschaftssinn appellieren und lassen markige Worte wie „Unser Land zuerst“ befürchten, dass demnächst eine Art Donald Trump die Europäische Union abschaffen soll, weil uns unsere Nachbarländer ja eh nur einen feuchten Kehricht zu interessieren haben. Summa summarum: eigentlich alles überflüssig.