Politik in Wermelskirchen : Wer wird künftig die Bürgermeisterin vertreten?

Wenn Marion Lück am kommenden Montag, 2. November, morgens das Rathaus betritt und in ihr neues Büro geht, ist sie offiziell noch gar nicht Bürgermeisterin. Erst auf der Ratssitzung, die an dem Nachmittag um 17 Uhr beginnt, wird sie als neue Bürgermeisterin von Wermelskirchen vereidigt. Und danach wird es sofort spannend, weil sich dann auch entscheidet, wer die beiden stellvertretenden Bürgermeister der Stadt werden. In den vergangenen Jahren fungierten an der Seite von Bürgermeister Rainer Bleek bisher der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Stefan Leßenich als 1. Stellvertretender Bürgermeister und Theodor Fürsich (SPD) als zweiter Vertreter.