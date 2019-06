Drei Wochen Verzicht aufs Auto : Wer tritt gegen den „Stadtradeln-Star“ an?

Wermelskirchen 21 Tage ohne Auto – auch nicht als Beifahrer: Mathias Müller will’s wissen. Wer macht noch mit? Die Stadt sucht Radler, die bei der Stadtradeln-Aktion ab Sonntag teilnehmen. 13 Teams haben sich angemeldet.

Mathias Müller ist schon gut in Form. Seit März radelt er immer wieder täglich zur Arbeit. 18 Kilometer hin, 18 Kilometer zurück. Er wohnt in Wipperfürth und arbeitet bei der Firma „F.I.R.S.T. Gesellschaft für technisch-wissenschaftliche Softewäreanwendungen“ in Wermelskirchen als Vertriebler. Für Wermelskirchen möchte er nun die Herausforderung annehmen, während der nächsten 21 Tage ganz ohne Auto auszukommen. Auch nicht als Beifahrer.

Das ist der Sinn der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“: bewusst auf das Auto zu verzichten und ganz aufs Rad umzusteigen. Dabei muss man nicht völlig aufs Auto verzichten; schön wäre das aber. Mathias Müller hat sich nun bereiterklärt, gänzlich in den nächsten drei Wochen darauf zu verzichten – und ist damit der erste „Stadtradeln-Star“. So werden solche Teilnehmer geführt, die das Auto links liegen lassen. Yvonne Kuhl, in der Stadtverwaltung zuständig für diese Aktion: „Wir würden uns freuen, wenn sich noch mehr Wermelskirchener bereitfinden, Stadtradeln-Star zu werden und das Auto wirklich in dieser Aktionszeit nicht nutzen.“

Mathias Müller (53) tritt in seinem zweiköpfigen Team „Berufsmuskelkraftfahrer“ an. Gemeinsam mit seinem Wipperfürther Freund Stefan Ommer wird er täglich nach Wermelskirchen radeln, wo der ebenfalls arbeitet. Zusammen mit zwölf anderen bislang gemeldeten Teams geht’s auch für die beiden Wipperfürther darum, für die Stadt viele Kilometer zu „erstrampeln“. 2018 hat Müller schon mal für Wipperfürth an dieser Aktion teilgenommen – 680 Kilometer kamen da für ihn zusammen. Etwa 40 bis 50 Minuten braucht er für eine Strecke auf seinem Tourenrad. „Einmal bin ich auch im Regen gefahren. Da muss man sich erst dran gewöhnen.“ Zum Glück hat er in seinem Büro auch eine Dusche.

„Aufs Auto zu verzichten, fällt mir nicht schwer“, erzählt er im Gespräch mit dieser Redaktion. „Nachhaltig zu sein, indem ich etwas tue. Was mir Freude macht, ist Radfahren und Stadtradeln. Das bedeutet nicht Verzicht, sondern Gewinn an Lebensqualität“, sagt Müller.

Insgesamt 13 Teams haben sich bislang angemeldet. Yvonne Kuhl hofft, dass sich im Laufe der Aktion, am besten natürlich noch vor dem Start am 2. Juni, noch mehr Teams melden. „52 Radfahrer machen in diesem Jahr mit, 2018 waren dann am Ende 142 in 17 Teams.“ Die stärkste Gruppe stellt aktuell das Gymnasium; Teamchef ist der stellvertretende Schulleiter Martin Burghoff. Unter anderem gehen der ADFC, die Stadtverwaltung, die evangelische Kirchengemeinde, Flotte Schnecken, Große Ledder, Kenkhausen und ein offenes Team an den Start. Kuhl: „In dem offenen Team können auch alle Einzelfahrer mitmachen.“

2018 radelten die Wermelskirchen 40.465 Kilometer und trugen mit dazu bei, das der Kreis 154.000 Kilometer erreichte. Yvonne Kuhl: „Ich hoffe, dass sich Bürger jetzt noch berufen fühlen, uns beim Stadtradeln zu unterstützen. Egal, ob er mit dem Rad zur Arbeit fährt oder nur in der Freizeit – machen Sie mit!“