Schulleben in Wermelskirchen : Wenn ein Schultag die Perspektive verändert

Hund Ludwig und Horst Gottschalk waren am Donnerstag im Gymnasium zu Gast – um mit den Schülern über das Thema „Psychische Gesundheit“ ins Gespräch zu kommen. Foto: Theresa Demski Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen „Verrückt? Na und!“ heißt das Projekt, mit dem der Verein Alpha und das Gymnasium die Zehntklässler mit dem Thema „Psychische Gesundheit“ konfrontieren. Mit riesigem Erfolg.

Am Ende meldet sich eine Schülerin in der großen Gruppe. „Ich habe ganz schwitzige Hände“, sagt sie leise. Und dann laufen ihr die Tränen über die Wange. Eine Mitschülerin springt ein: „Was sie sagen will: Wir haben riesigen Respekt vor Ihnen“, erklärt die junge Frau und blickt Horst Gottschalk mit ernsten, offenen Augen an, „wir sind dankbar, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben.“ Dann bleibt es für einen Augenblick ganz ruhig in der Klasse. Die weinende Schülerin verlässt kurz den Raum, eine andere folgt ihr.

Die Gefühle am Donnerstagmittag in Raum 041 im Gymnasium sind greifbar. Dann ergreift Horst Gottschalk das Wort: „Und ich bin dankbar, dass ihr mir zugehört habt. Hätte mir in meiner Schulzeit jemand gesagt: Es geht um dein Leben und es ist richtig, was du fühlst, dann wäre vielleicht alles anders gekommen.“ Die Schüler klatschen. Laut und ehrlich. Horst Gottschalk sitzt auf seinem Stuhl und blickt bewegt in die Runde. Sein Hund Ludwig, der bis jetzt am Rande der Klasse lag, trottet zu ihm und legt ihm den Kopf auf das Knie.

Info Alpha berät Menschen mit psychischen Krankheiten Verein Der Verein „Alpha“ berät im Sozialpsychiatrischen Zentrum Menschen in seelischen Konfliktsituationen oder mit psychischen Erkrankungen in Wermelskirchen, Burscheid und Leichlingen. Die Fachleute bieten Kontakt-, Beratungs- und Begegnungsangebote – auch für Angehörige. Das Angebot ist kostenfrei. Bogenschießen Auch das Bogenprojekt in Halzenberg ist eine Initiative des Vereins „Alpha“. Kontakt Menschen in Krisensituationen können sich unter Telefon 021 96 72 190 an Alpha wenden.

Ludwig ist ein Zeichen dafür, dass Veränderung möglich ist. Jeder Zeit. Das hat Horst Gottschalk den Schülern zuvor eindrücklich gemacht, weil er sie hinter seine Fassaden blicken ließ. Er hat von seinen Depressionen erzählt, von mehr als 35 Jahren, in denen er meist funktionierte, das Leben aber selten als lebenswert empfand. Und er hat ihnen von jenem Moment erzählt, in dem er Hilfe bekam und sich sein Leben änderte – und von Ludwig, der in dieses neue Kapitel seines Lebens gehört.

Die Schüler hattten gelauscht und vielen von ihnen war die Überraschung ins Gesicht geschrieben: Schließlich hatten sie Horst Gottschalk und Sascha Derigs am Morgen als zwei Vertreter des Vereins Alpha kennengelernt, die sich mit ihnen dem Thema „Psychische Gesundheit“ widmen würden. Nach gemeinsamen Aktionen und Arbeitsgruppen hatte Horst Gottschalk dann plötzlich in der Runde gesessen und den Schülern offenbart: „Ich hatte selbst Depressionen.“ Das sei ein unglaublicher Moment gewesen, sagt Vincent (15) später. Plötzlich sei das Thema des Tages ganz nah gekommen.

Vielen der Zehntklässler, die am Donnerstag an dem Projekttag „Verrückt? Na und!“ im Gymnasium teilnehmen, geht es so. Sie haben zuvor ihr eigenes Leben und ihre eigenen Ziele in den Blick genommen, sind ermutigt worden, ihren eigenen Weg zu gehen. Und sie haben Steine kennengelernt, über die sie auf dem Weg stolpern können. Für das Gymnasium ist es nicht das erste Mal, dass es dabei mit dem Verein Alpha zusammenarbeitet. „Wir wissen, dass jeder Schüler hier mit seinem eigenen Päckchen hin kommt“, sagt Beratungslehrer Andree Sohmen. Sozialer Druck, Leistungsdruck, psychische Schwierigkeiten, suizidale Androhungen: „Wir leben hier nicht in einer heilen Welt“, sagt der Lehrer, „und Corona hat es nicht leichter gemacht.“ Deswegen sei es der Schule wichtig, den Jugendlichen einen Werkzeugkoffer an die Hand zu geben und ihnen zu signalisieren: Mit diesen Themen seid ihr nicht alleine.

Den Werkzeugkoffer bestücken während des Aktionstages die Besucher des Vereins Alpha. „Für uns ist es eine wichtige Initiative, um Hemmschwellen abzubauen“, sagt Projektleiter Jörn Dreißigacker von Alpha. Psychische und seelische Krankheiten sollen nicht in der Tabuzone bleiben. „Und vor allem wollen wir, dass sich Schüler mit ihren Gefühlen ernst genommen fühlen und wissen, dass sie jeder Zeit Hilfe bekommen können.“

Horst Gottschalk hat diese Hilfe bekommen. Und sein Bericht ist so eindrucksvoll, das beinahe jeder Schüler in der Abschlussrunde seine Dankbarkeit ausdrückt für den ehrlichen Moment. „Darüber, wie es einem wirklich geht, wird doch selten gesprochen“, sagt Mara (15), „das war heute anders und das hat uns gut getan.“ Viele Schüler seien skeptisch in diesen Projekttag gestartet. „Aber das hier hat heute jedem was gebracht“, befindet Mitschülerin Thea (15).