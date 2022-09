Kinderintensivstation in Remscheid : Wenn das Leben am seidenen Faden hängt

Zweimal im Monat trainiert die Kinderintensivstation vom Sana-Klinikum eine Notfallsimulation. In diesem Fall kümmern sich Pflegerin Ramona Ratai, Ärztin Valentina Kahraman und Oberarzt Dr. med. Thomas Borth-Bruhns (v.l.) um den lebensbedrohlich erkrankten Baby-Dummy. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Zweimal im Monat werden auf der Sana-Kinderintensivstation Notfallsituationen mit Baby-Dummys geübt. Im Ernstfall dürfen keine Fehler passieren.

Sana-Klinikum, Kinderintensivstation, Schockraum. Dienstag, 14.24 Uhr. Die Ambulanz hat einen Säugling angekündigt, sechs Monate alt, nicht ansprechbar, hohe Temperatur. Das ist alles, was das bereitstehende Team – bestehend aus Stationsärztin Valentina Kahraman und den beiden Kinderkrankenschwestern Ramona Ratai und Tatjana Kehl – an Informationen hat.

14.26 Uhr: Das Baby ist im Schockraum angekommen. Sofort wird es von Schwester Ramona an den Monitor angeschlossen, nahezu zeitgleich legt sie die Blutdruckmanschette um das rechte Bein. „Sauerstoffsättigung?“, fragt Ärztin Valentina Kahraman, während sie das Baby untersucht. „93“, antwortet die Schwester, nimmt dem Kind jetzt ein wenig Blut aus der Ferse ab. Schwester Tatjana verlässt den Schockraum für eine schnelle Blutgasanalyse.

Info PALS-Training sorgt für Sicherheit Sicherheit im Notfall PALS steht für „Pediatric advanced life support“ und wird seit rund einem Jahr für die Mitarbeiter der Kinderintensivstation angeboten. Rund 12.000 Euro hat die Anschaffung spezieller Monitore, eines Dummys und der entsprechenden Software gekostet. Laut Dr. Knirsch werde die freiwillige Schulung von Pflegekräften und Ärzten sehr gut angenommen.

14.27 Uhr: Die Situation ist ernst. Das Baby, nur in Windel gekleidet, zeigt keinerlei Reaktionen, die Werte werden schlechter. „Die Sättigung fällt weiter“, stellt die Ärztin fest, „Zugang legen und 100 ml NaCl aufziehen.“ Sie drückt dem bewusstlosen Kind eine Beatmungsmaske auf das kleine Gesicht. „Bitte Oberarzt rufen.“ Die Anspannung und hohe Konzentration aller Beteiligten ist deutlich spürbar. Noch zeigt das Kind keine positiv zu wertende Reaktion auf die Maßnahmen.

14.29 Uhr: Oberarzt Dr. med. Thomas Borth-Bruhns ist da. Valentina Kahraman erklärt mit wenigen Worten die Lage und die bereits eingeleiteten Schritte. „Sauerstoffsättigung 93, Tachykardie, Blutdruck stabil, 39,4 Grad Temperatur, Fontanelle gespannt, keine Hauteinblutungen. „Ich vermute eine Sepsis oder einen septischen Schock“, stellt der Oberarzt in den Raum, nachdem er sich einige wenige Sekunden einen Überblick über den Gesamtzustand des kleinen Patienten gemacht hat. „Wir brauchen einen Zugang.“ Nach einem Versuch ist klar: Die Zugangsanlage funktioniert nicht. Schwester Ramona reicht Thomas Borth-Bruhns einen kleinen Bohrer. Der Arzt punktiert damit das Knochenmark des Schienbeins. Durch den intraossären Zugang kann jetzt die dringend benötigte Flüssigkeit appliziert werden. „100 ml NaCL in einem Schuss“, weist der Arzt an. Der Puls des Babys verlangsamt sich. Ein gutes Zeichen.

„Wir stoppen an dieser Stelle“, unterbricht Dr. med. Felix Knirsch die Situation. Die Notfallübung ist vorbei. Die Beteiligten atmen auf, nehmen die Hände vom Baby-Dummy.

„Wie ist es Euch ergangen? Habt ihr Euch an irgendeinem Punkt überfordert gefühlt? Wie habt Ihr Eure Kommunikation untereinander empfunden? Was denkt Ihr, habt Ihr richtig gut gemacht?“

„Ich finde, es lief richtig gut“, bilanziert Schwester Ramona, „Valentina hat immer klar formuliert, was sie wollte. Es war eine gute Zusammenarbeit.“ Krankenpflegerin Tatjana sieht das ähnlich. „Mir hat auch die Übergabe an den Oberarzt sehr gut gefallen, er konnte so die Situation sofort erfassen.“ Ärztin Valentina zeigt sich ein wenig selbstkritischer. „Ich hätte vielleicht von der Ambulanz mehr Infos über das Kind erfragen sollen.“