Seniorenbeirat in Wermelskirchen Weniger Barrieren für das Haus der Begegnung gewünscht

Wenn es nach dem Seniorenbeirat in Wermelskirchen geht, sollen Besucher den Weg zum Haus der Begegnung in der Schillerstraße noch leichter finden: Gleich mehrere Ideen für einen Barriereabbau brachte der Beirat um Vorsitzenden Werner Allendorf am Dienstagnachmittag auf den Weg. Schließlich gehöre das Gebäude der Stadt, erinnerte Allendorf. Es sei wichtig, sich zu kümmern.