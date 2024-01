Großveranstaltungen in Wermelskirchen Stadt will Park-Chaos rund ums Rathaus vermeiden

Damit es mit der Parkplatzsituation am und um das Bürgerzentrum herum nicht zu eng wird, bittet die Stadt alle Wermelskirchener, die schon am Nachmittag für die Demonstration zum Rathaus kommen, darum, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder Fahrrad in die Innenstadt zu kommen, oder aber auf innenstadtnahe andere Parkplätze auszuweichen. Fußläufig erreichbar sei das Bürgerzentrum von den Parkplätzen an der Kattwinkelschen Fabrik, vom Parkplatz am Schwanen oder vom Parkplatz neben der Feuerwache Am Bahndamm.