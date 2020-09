Auffahrunfall in Wermelskirchen : Schwerverletzte nach Unfall auf der Dellmannstraße

Wermelskirchen 15.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall auf der Dellmannstraße. Zwei Fahrer wurden dabei schwer verletzt. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

(tei.-) Zwei Menschen wurden am Montagmorgen bei einem Auffahrunfall auf der Dellmannstraße schwer verletzt. Das teilte am Dienstag die Polizei mit. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten wurde die Fahrbahn gesperrt. Das sorgte durch die großräumige Umleitung des Autobahn-Verkehrs nach dem tödlichen Verkehrsunfall an der Tank- und Rastanlage zu zusätzlichen Verkehrsbehinderungen am Montagmorgen.