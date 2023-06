Gemeindeleben in Wermelskirchen Kirchengemeinden wählen neue Parlamente

Info

Termin Die Presbyteriumswahl findet am 18. Februar 2024 in den jeweiligen Gemeinden statt – wenn es ausreichend Kandidaten gibt. Erstmals ist eine Online-Wahl möglich.

Presbyterien Das Gremium in Wermelskirchen zählt 24, Dabringhausen elf, Dhünn sieben und Hilgen-Neuenhaus hat per Beschluss auf elf Prebyteriumsmitgliedererhöht.

Berechtigung Alle evangelischen Gemeindeglieder ab 14 Jahren sind berechtigt, ihre Stimme abzugeben. Sie werden per Wahlschreiben informiert.

Zahlen In der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen sind 7769 der 8655 Gemeindeglieder wahlberechtigt. In Dabringhausen wählen rund 2000 der 2300 Gemeindeglieder, in Dhünn etwa 1200 der 1400 Zugehörigen und in Hilgen-Neuenhaus etwa 850 der 960 Gemeindeglieder. Damit können etwa 12.000 Menschen in Wermelskirchen ihre Stimme abgeben.