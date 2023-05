Übergangsquartier wird bezogen Weltladen in Wermelskirchen steht vor einem großen Umbau

Wermelskirchen · Die Verkaufsräume des Weltladens am Markt werden in den nächsten sechs Monaten vergrößert und modernisiert. Währenddessen geht der Betrieb weiter: im Übergangsquartier in der Carl-Leverkus-Straße.

03.05.2023, 16:28 Uhr

Antje Remmel (v.), Sabine Kleinöder, Christiane Förster (r.) und Monique Schüpphaus (h.) räumen die Regale im Übergangsquartier des Weltladens ein. Foto: Theresa Demski

Von Theresa Demski

Die Ehrenamtlichen des Weltladens in Wermelskirchen haben in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Mit Sack und Pack, vielen Kartons und einem großen Teil des Sortiments ist das Team zwei Straßen weiter gezogen: Bis Montag entsteht im ehemaligen Corona-Testzentrum neben der Bergischen Apotheke ein Übergangsquartier für den Laden.