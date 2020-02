Montagsinterview Wermelskirchen : „Fairer Handel ist eine Alternative“

Vor 40 Jahren wurde der Weltladen gegründet. Im Gespräch mit Monique Schüpphaus und Christiane von Dreuschegeht es um die Bedeutung von fairem Handel.

Frau Schüpphaus, Frau von Dreusche, warum ist fairer Handel heute wichtiger denn je?

Monique Schüpphaus Der faire Handel trägt dazu bei, ein Bewusstsein bei Verbraucher für nachhaltigen Konsum zu schaffen. Dies scheint mir gerade jetzt wichtig. Wenn wir unsere Umwelt schützen wollen, müssen wir unseren Konsum überdenken.

Christiane von Dreusche Das ist ein Punkt. Wir bekämpfen damit aber auch die unfairen Arbeitsbedingungen, die Menschen dazu zwingen, sich anderswo eine neue Heimat zu suchen. Das betrifft übrigens auch Europa. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, dass wir ein Eine-Welt-Laden sind. Das betrifft nicht nur die sogenannte Dritte Welt, sondern uns alle auf unserer einen Welt. Wir sehen es hierzulande etwa auch im Bereich der Landwirtschaft, wo absolut ungerechte Preise gezahlt werden.

Info Wichtige Kriterien des fairen Handels WFTO–Standards Um als faire Ware zu gelten, müssen diese Grundsätze erfüllt werden: Chancen für wirtschaftlich benachteiligte Produzenten schaffen, Transparenz und Rechenschaftspflicht, Partnerschaftliche Handelspraktiken, Zahlung fairer Preise, keine ausbeuterische Kinder- oder Zwangsarbeit, Versammlungsfreiheit, keine Diskriminierung und Geschlechtergleichheit, bessere Arbeitsbedingungen, Aus- und Weiterbildung, Öffentlichkeitswirksamkeit und Bildungsarbeit sowie Umweltschutz. Kontakt Weltladen, Wermelskirchen, Markt 6, Tel. 02196/7290080, Mail: info@weltladen-wermelskirchen Internet www.weltladen-wermelskirchen.de

Seit wann gibt es den Weltladen in Wermelskirchen?

Schüpphaus Seit fast 40 Jahren – im April 2021 werden wir unser 40-jähriges Bestehen feiern.

Können Sie sich noch an die Anfänge erinnern?

Von Dreusche Es ging mit Ständen auf der Kirmes oder auf Veranstaltungen los. In den Anfängen sind wir auch zu allen möglichen Kirchengemeinden und ihren Veranstaltungen gefahren, um dort Präsenz zu zeigen. Wir fielen ja auch in die Gründungsphase der ganzen Bewegung fairer Handel. Jugendliche, die das Thema interessiert hat, fingen damit an. Die GEPA wurde zehn Jahre vor uns gegründet, „Jute statt Plastik“ waren Schlagworte, die damals – und heute letztlich ja auch wieder – wichtig waren.

Wie hat er sich bis heute entwickelt?

Von Dreusche Im Laufe der Jahre sind immer attraktivere Handwerksartikel hinzugekommen, so dass wir einen größeren Laden benötigten – aber auch weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen.

Wie ist das Angebot aufgestellt und wie hat es sich verändert?

Schüpphaus Seit wir 2006 in die Geschäftsräume am Markt gezogen sind, haben wir eine vergrößerte Produktpalette im Angebot.

Von Dreusche Am Anfang gab es nur Kaffee, Tee und Schokolade. Das sind so die Urprodukte des fairen Handels.

Schüpphaus Die Gegebenheiten waren dann für ein großes Angebot da. Wir haben ein Warenwirtschaftssystem eingeführt, vorher arbeiteten wir nur mit Quittungsblock. Die Lebensmittel werden fast ausschließlich in Bioqualität produziert, die Handwerksartikel sind immer hübscher und hochwertiger geworden.

Von Dreusche Neben den bereits genannten Lebensmitteln haben wir auch hochwertige Öle, Nüsse, Gewürze. Dazu gibt es seit zwei Jahren auch Kleidung. Modeaccessoires wie Schals, Taschen aus Leder und recycelten Materialien sowie Schmuck runden das Sortiment ab. Dazu kommen noch Geschenkartikel, ein kleines Wellness-Sortiment mit Seifen, Creme, Öle und Foutas sowie Spielzeug.

Woher kommt Ihre faire Ware?

Schüpphaus Wir sind Mitglied im Dachverband der Weltläden. Alle Lieferanten, die vom Weltladen-Dachverband anerkannt sind und an Weltläden verkaufen, haben sich den Prinzipien der WFTO – der „World Fair Trade Organisation“ – verpflichtet. Wir kaufen ausschließlich bei diesen Lieferanten ein.

Woher kommen Ihre Kunden?

Von Dreusche Ursprünglich sind viele Kunden aus den Gemeinden gekommen, die sind uns auch treu geblieben.

Schüpphaus Eine Tendenz geht dahin, dass mehr und mehr junge Familien und generell jüngere Menschen zu uns kommen. Auch aus dem Unverpackt-Laden kommen immer wieder Kunden zu uns – und umgekehrt.

Von Dreusche Auch mit den Schulen haben wir eine gute Zusammenarbeit, vor allem mit dem Gymnasium. Die Schüler sind sehr engagiert und verkaufen auch unsere Artikel. Die Eltern bekommen dann auf den Elternsprechtagen von Aktionen mit – und manche sind dann bald Kunden von uns.

Hat die Akzeptanz fair gehandelter Ware insgesamt zugenommen?

Schüpphaus Ja, das merkt man durchaus. Fairer Handel ist heute mehr in den Köpfen als vor 20 Jahren. Es ist auch verstärkt ein Thema in den Medien. Wir merken es etwa, wenn im Fernsehen eine Sendung zu fairem Kaffee oder Schokolade gezeigt wurde, dass danach Menschen zu uns kommen, um sich über unser Angebot zu informieren. Es findet so langsam ein Umdenken statt, glaube ich.

Gibt es, ähnlich wie bei Bio, mehrere Labels für fairen Handel?

Schüpphaus Es gibt verschiedene Siegel, das wichtigste ist aber das Fair-Trade Siegel. Die GEPA, von der wie die meisten Lebensmittel beziehen, hast das Fair-Plus-Siegel eingeführt, das noch über die Kriterien von Fair Trade hinausgeht.

Von Dreusche Bei Bio gibt es viele verschiedene Siegel. Aber mit dem Fair-Trade-Siegel macht man keinen Fehler. Diese fair gesiegelte Ware gibt es zum Teil auch bei den Discountern, da sind sie teilweise etwas günstiger als im Weltladen, weil größere Mengen umgesetzt werden. Rewe hat etwa auch Produkte der GEPA im Angebot.

Schüpphaus Bei den Textilien ist es dann das GOTS-Siegel, das für Kleidung aus zertifizierter Bio-Baumwolle steht. Allerdings weiß man dabei nicht, was in der restlichen Produktionskette alles passiert – wie wird denn die Baumwolle verarbeitet oder von wem? Das ist meist nicht bekannt. Aber man hat schon eine gute Richtschnur, wenn man Textilien mit diesem Siegel kauft.

Und gibt es in dieser „Branche“ auch schwarze Schafe?

Von Dreusche Das ist von unserer Seite her schwierig zu beurteilen. Bei Lebensmitteln ist es mittlerweile relativ transparent, aber gerade bei Textilien ist die Lieferkette noch recht schwer zu durchschauen. Da ist man von Seiten der Politik aber dem Vernehmen nach auf dem Weg.

Wie kann man Menschen davon überzeugen, dass fairer Handel sinnvoll ist?

Schüpphaus Für mich ist es wichtig, dass die Produzenten in ihrer Heimat von ihrer Arbeit gut leben können und ihre Kinder zur Schule schicken können. Auf der anderen Seite bekommen unsere Kunden hochwertige und schöne Waren zu fair kalkulierten Preisen. So profitieren beide Seiten vom fairen Handel.

Von Dreusche Bei fairen Produkten überzeugt das Paket – das kann man auch an den Gesichtern auf den Verpackungen sehen. Denn das sind echte Menschen, das ist nicht wie die blaue Kuh auf der Schokoladenpackung. Und wenn man weiß, dass diese Menschen gut leben können, ihre Kinder zur Schule statt auf das Feld schicken können, dann ist das doch überzeugend.

Wie ökologisch ist die Verpackung?

