Rheinisch-Bergischer Kreis Beschäftigungsquote von Frauen steigt weiter an

Die Gewinnung, Qualifizierung und Sicherung von Fachkräften hat überall spürbar an Fahrt aufgenommen. Auch im Rheiniscxh-Bergischen Kreis, im Oberbergischen Kreis oder in Leverkusen ist der Mangel an Personal in vielen Bereichen sichtbar und wahrnehmbar. „Bei der Suche nach Fachkräften muss gerade die Bedeutung und besondere Situation von Frauen, die ein hohes und wichtiges Beschäftigungspotenzial bieten, in den Blick genommen werden“, sagt Dagmar Wirthmann, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, anlässlich des Weltfrauentages.