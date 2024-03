Weltfrauentag in Wermelskirchen Mehr Frauen als Männer bei der Stadt tätig

Auch in der Kommunalpolitik sind Frauen noch unterrepräsentiert. Das zumindest ergab eine Studie der Fern-Universität in Hagen zur Verteilung der kommunalpolitischen Ämter im Jahr 2022. Das darf sich gerne ändern, wünscht sich Bürgermeisterin Marion Lück: „Der Politik vor Ort würde es guttun, wenn sie weiblicher wird. Frauen haben noch mal eine ganz andere Sichtweise auf Themen, die für eine Stadt von Relevanz sind und bringen zusätzliche Perspektiven und Erfahrungen in die Entscheidungsfindungen ein.“