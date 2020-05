458 bestätigte Corona-Fälle im Kreisgebiet : Weiterer Todesfall durch Erkrankung an Covid-19

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Wermelskirchen In Wermelskirchen gibt es 53 bestätigte Corona-Fälle, 49 Personen sind inzwischen genesen. Aber es gibt auch einen weiteren Todesfall in der Nordkreisstadt. Kreisweit sind es 19 Menschen, die an der Corona-Infektion gestorben sind. Der Kreis nimmt jetzt in den Senioreneinrichtungen Abstriche zum Schutz der Risikogruppen.

(tei.-) Eine über 80-jährige Person aus Wermelskirchen ist jetzt in einem Wuppertaler Krankenhaus an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung gestorben. Das teilt der Kreis mit. Die Person wurde bereits sei einigen Wochen in dem Krankenhaus behandelt. Damit sind inzwischen drei Wermelskirchener an die Folgen dieser Krankheit gestorben.

Der Kreis meldet am Mittwoch einen weiteren bestätigten Corona-Fall, und zwar in Leichlingen. Damit gibt es insgesamt 458 bestätigte Corona-Fälle, 53 davon in Wermelskirchen. Lediglich eine Neuinfektion ist in den vergangenen Tagen in der Nordkreisstadt hinzugekommen. 49 Wermelskirchener gelten als inzwischen genesen. Zwei Personen befinden sich in Wermelskirchen noch in Quarantäne.

Vier Personen, die am Coronavirus erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon eine Person in intensivmedizinischer Betreuung.