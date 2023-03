„Es ist nichts Dramatisches passiert“ Weißes Wermelskirchen – aber nur für einen Tag

Das Einsetzen von starkem Schneefall am Dienstagnachmittag, 7. März, der bis nach den Mittagsstunden am Mittwoch, 8. März, anhielt, hat in Wermelskirchen zu keinen größeren Problemen geführt. „Es ist nichts Dramatisches passiert“, bilanzierte Harald Drescher, Tiefbauamtsleiter bei der Stadtverwaltung Wermelskirchen, auf Anfrage unserer Redaktion die Wetterkapriole. Eine solche wird das für einen Tag weiße Wermelskirchen bleiben. Denn, so stellte Drescher fest: „Am Donnerstag, 9. März, ist der Spuk bereits wieder vorbei.“