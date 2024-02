Feiern in Wermelskirchen Premiere für die „WeinKultur“

Die Agentur „NeoMove“ veranstaltet auch den Wermelskirchen Firmenlauf, der im vergangenen Jahr mit über 600 Teilnehmern die Premiere erlebte. In diesem Jahr ist die zweite Auflage am Donnerstag vor der „WeinKultur“, am 23. Mai terminiert. Das Rahmenprogramm beginnt an diesem Tag bereits um 16 Uhr, der Startschuss für den Langlauf durch die Innenstadt fällt um 19 Uhr. Start- und Zielbereich des Firmenlaufs befinden sich am Parkplatz an der Feuerwache Am Bahndamm. Anmeldungen zum Firmenlauf nimmt „NeoMove“ online entgegen (wermelskirchen-firmenlauf.de).