Serie im Advent: „Schmeckt oder schmeckt nicht“

Dhünn Axel Eversberg beschäftigt sich schon sehr lange mit Weine. Der Unsere Redaktion hat mit dem Experten über guten Wein, Empfehlungen für die Festtage und Tipps, die Verbraucher beachten sollten, gesprochen.

Axel Eversberg ist mehr als ein Liebhaber, der sich mit Freunden zuprostet. Seit 2002 betreibt er Wein-Probier-Räume in Wermelskirchen – zuletzt in der Jäger‘schen Fabrik. Den hat er aufgegeben und sich ein Wein-Domizil in einer umgebauten und komplett sanierten, alten Garage an seinem idyllisch gelegenen Haus in Dhünn-Altenhof geschaffen. Dort stellt er Gruppen, Bekannten sowie Kunden (und denen, die es werden wollen) sein Sortiment vor – an der Wand weist der Name „Wein-Companie“ auf das Kleinod hin. „Es bereitet mir Spaß, meine Freude zu teilen, anderen Menschen das Weintrinken und den Genuss näher zu bringen“, steht Axel Eversberg, der verheiratet und Vater zweier inzwischen erwachsener Kinder ist, hinter seiner Überzeugung. Gleich zeigt er auf eine Flasche Rotwein, auf der in großen Lettern „The Chocolate Block“ zu lesen ist: „In diesen Wein aus Südafrika könnte ich mich hineinlegen, so lecker finde ich den.“