Jugendhilfe: Weihnachtsmann auf Stippvisite bei der Jugendhilfe

Wermelskirchen Glöckchen rasseln, das Licht ist gedimmt und mehr als 200 Kinder rufen gut gelaunt den Weihnachtsmann. Und der lässt sich nicht zweimal bitten. Mit Engeln im Gefolgte macht sich der Besuch vom Nordpol auf den Weg zur Bühne im Bürgerzentrum.

Der Jubel ist laut. Auch deswegen, weil viele der Kinder und Jugendlichen wissen, wer sich zur Feier des Tages in das Kostüm geworfen hat und nun die Geschenke überreicht: „Die Kinder haben den Vorschlag gemacht, Walter vom Stein zu fragen“, erzählt Heiner van Mil von der Evangelischen Jugendhilfe Bergisch Land (EJBL). Und der hat nicht gezögert und macht bei der großen Weihnachtsfeier aller Gruppen der EJBL nun also den Weihnachtsmann - nicht nur, weil er einer der großen Sponsoren der EJBL ist, sondern auch weil er den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen im Alltag pflegt. Zur Weihnachtsfeier liest er nun also Gedichte der Kinder vor und überreicht die riesigen Geschenketüten. Die haben Lidl, die Bärenapotheke und das Unternehmen Momentive gefüllt: Die Kinder haben ihre Weihnachtswünsche auf Zettel geschrieben und mithilfe ihrer Kunden haben die Unternehmen dann diese Wünsche erfüllt. Entsprechend groß ist die Freude in den Gruppen der EJBL. Und noch einer sorgt am Donnerstag im Bürgerzentrum für eine Überraschung. Henry ist zehn und hat in seiner Familie und bei seinen Freunden für die Arbeit der heilpädagogischen Gruppe gesammelt. Bereits im vergangenen Jahr kam dabei eine stattliche Summe zusammen, die einen Ausflug auf den Reiterhof ermöglichte. Dieses Jahr hat Henry noch mehr Geld zusammengesammelt.