Stephanus-Gemeindezentrum in Neuenhaus : Weihnachtskonzerte des MGV Niederwermelskirchen

Neuenhaus Gleich zwei Weihnachtskonzerte veranstaltet der MGV Niederwermelskirchen 1909 am Sonntag, 15. Dezember, um 15:30 Uhr und um 19 Uhr, im Stephanus-Gemeindezentrum, Kirchweg 13. Es singen der Chor Reharmonie unter Leitung von Sybille Hummel und der Männerchor unter der Leitung von Peter Rinne.

Als Gastchor tritt der Frauenchor „TonArt“ aus Troisdorf auf. Es erstrahlt auch in diesem Jahr ein großes Zelt im weihnachtlichen Licht – und es werden Glühwein und andere Leckereien in stimmungsvollem Ambiente für Sie angeboten. Durch das Zutun vieler ehrenamtlicher Helfer wird der Eintrittspreis auch in diesem Jahr bei 12 Euro gehalten, teilt der MGV mit. Die Karten sind erhältlich in den Filialen der Bäckerei Kretzer, bei den Sängern oder an der Abendkasse. Der Chor weist darauf hin, dass das Nachmittagskonzert in der Regel schon im Vorverkauf ausverkauft wird.