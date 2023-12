Fotos Abends im Advent – so schön leuchtet Wermelskirchen in der Vorweihnachtszeit

In Dabringhausen und Dhünn strahlen in diesem Advent erstmals die aus der Innenstadt bekannten Lichtsterne. Die Weihnachtsbäume am Straßenrand im Dhünner Dorfkern hat in 2023 der VVV Dhünn aufgestellt (im kommenden Jahr ist dann wieder der SSV Dhünn an der Reihe), für den Schmuck sorgten Jungen und Mächen des Kindergartens sowie der Grundschule in Dhünn.