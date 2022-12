Weihnachtsbaumverkauf in Wermelskirchen Zu Weihnachten gehört eben ein Baum

Diese Erfahrung macht auch Jost Vollberg, der seit dem 3. Dezember in Emminghausen Bäume verkauft und bereits seit dem 26. November an der Bundesstraße in Tente. „Krisenzeiten sind Weihnachtsbaumzeiten“, sagt er. Die Zahlen seien stabil. Als Weihnachtsbaumverkäufer könne man dieses Jahr froh sein, überhaupt an die Zahlen der beiden vergangenen Jahre heranzukommen. Während Corona seien viele Familien über Weihnachten nicht in den Urlaub gefahren. Der Weihnachtsbaumverkauf habe während der Pandemie zugelegt. „Und auch in diesem Jahr erleben wir: Die Menschen machen es sich zuhause schön“, sagt Jost Vollberg, „sie sparen nicht am Baum.“ Und selbst, wenn die Zahlen der Urlauber wieder zunähmen: Seit Beginn des Verkaufssaison Ende November laufe es gut. Das sei nicht unbedingt zu erwarten gewesen, sagt unterdessen Philipp Koch vom Stein vom Hof-Café in Dhünn. Ab dem ersten Advent verkauft er – wie gewohnt – Bäume in seinem Geschäft „Exclusiv Pflanzen“. Er habe in dieser Saison anfangs erst weniger Bäume eingekauft. „Wir waren etwas vorsichtiger“, erzählt Koch vom Stein. Dann aber sei der Verkauf genauso wie in anderen Jahren angelaufen. „Und wir haben Bäume nachgeholt“, erzählt er. Womöglich gebe es in diesem Jahr eine ganz leichte Tendenz zu günstigeren Bäumen, erklärt er. Aber das sei mehr ein Gefühl und statistisch noch nicht zu belegen. Denn es habe auch Kunden gegeben, die in diesem Jahr zum Beispiel auf Geschenke verzichten, sich dafür aber einen großen Baum gewünscht hätten. „Weihnachtsbaum und Festessen: Das scheinen aber zentrale Bestandteile des Festes zu sein“, sagt Philipp Koch vom Stein. Die Familie komme zusammen, auf Christbaum und Lichter werde dann nicht verzichtet.