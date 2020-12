Kostenpflichtiger Inhalt: Evangelischer Kirchenkreis Lennep : Das Weihnachts-Telefon bleibt stumm

Weder bei Antje Hedke, noch bei Volker Lubinetzki, Almuth Conrad oder Sarah Kannemann klingelte das Telefon. Es war trotzdem wichtig, dieses Angebot zu machen, sind sich die Seelsorger einig. Foto: Georg Salzburg

Wermelskirchen Fünf Pfarrer beteiligten sich an der Seelsorge-Aktion des Evangelischen Kirchenkreises Lennep und übernahmen an den Festtagen Schichten am Weihnachts-Telefon.