Hilfsprojekt „Samaritan‘s Purse“ : „Weihnachten im Schukarton“ startet

Wermelskirchen Vom 7. bis 14. November können Päckchenpacker ihre Geschenke abgeben. In den vergangenen Jahren steuerten die Wermelskirchener bereits 1215 Geschenkpakete bei.

Krieg, Inflation und wirtschaftliche Unsicherheiten lassen insbesondere die Kinder in vielen Regionen der Welt leiden. Um ihnen Liebe und Hoffnung zu schenken, findet auch in diesem Jahr die von dem Hilfsprojekt „Samaritan‘s Purse“ durchgeführte Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ statt.

„Kinder auf der ganzen Welt müssen heute mehr denn je erfahren, dass Gott das letzte Wort hat, nicht Krieg, Zerstörung, Not und Elend“, sagt Jennifer Thomas, Sammelstellenleiterin in Wermelskirchen: „Mit der Aktion kann man Liebe an dunkle und lieblose Orte schicken.“ Eines der bereits vor Jahren beschenkten Kinder heißt Artenis, berichtet Jennifer Thomas. Der Junge wuchs in Albanien auf, erlebte als Kind den Bürgerkrieg mit.