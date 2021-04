Lehrstellen im Kreis : Weniger Auszubildende wegen Corona-Krise

Rhein-Berg Im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es weniger Auszubildende als vor der Pandemie. Viele Betriebe bieten weiter Lehrstellen an.

Besonders kleinere und mittelgroße Unternehmen werden laut Industrie- und Handelskammer (IHK) Köln oft kaum wahrgenommen und gehen bei Bewerbungen leer aus. „Unser Rat an die Betriebe: Prüfen Sie, wie und ob Sie Praktika anbieten können“, teilt die IHK mit. So könne man Kontakte zu potenziellen Azubis knüpfen. In einer Umfrage hat die IHK Köln herausgefunden, dass mehr als die Hälfte der Betriebe in ihrem Bezirk genauso viele Stellen angeboten hat, wie vor der Pandemie. Fünf Prozent bildeten sogar mehr Azubis aus, zehn Prozent mussten ihr Angebot verringern. Acht Prozent bilden mittlerweile allerdings überhaupt nicht mehr aus. Konkret wurden bei der IHK im Rheinisch-Bergischen Kreis von Oktober bis Ende März 76 neue Ausbildungsverträge für die Jahre 2021/2022 unterzeichnet – 20 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Einen Rückgang der neuen Ausbildungsverhältnisse beobachtet die IHK Köln in ihrem gesamten Bezirk. Zwar wurden 1134 neue Verträge in fast 200 Berufen aufgesetzt, allerdings sind das auch 282 weniger als im Vorjahr. Christopher Meier, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung der IHK Köln, vermutet, dass die sinkenden Zahlen Auswirkungen auf die Zeit nach Corona haben: „Damit wächst das Risiko, dass uns nach dem Ende der Lockdown-Maßnahmen, wenn der Betrieb wieder hochgefahren werden kann, die Fachkräfte fehlen“, sagt er. Das bedeutete aber auch, dass es durch Corona mehr Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt geben könnte. „Dort, wo Lockerungen ein Wirtschaften wieder möglich machen werden, ist mit einem Anstieg an Ausbildungsangeboten zu rechnen“. teilt die IHK mit. Das heißt konkret: Interessierte sollten sich laufend informieren, ob es kurzfristig nicht doch noch Ausbildungsangebote für den Traumjob gibt. Bis weit in den Sommer hinein könne es dort immer wieder neue Angebote geben.