Gottes Bodenpersonal : Wechsel im Vorstand des Caritasverbands vollzogen

Staffelübergabe beim Caritasverband: (v.li.): Kreisdechant Norbert Hörter, Raphaela Hänsch (designierte Vorstandssprecherin). Foto: Caritas RheinBerg/ Joachim Gies

Rhein-Berg Der Kreisdechant Nobert Hörter lud Mitarbeitende des Verbands und Gäste in den Laurentiussaal in Bergisch Gladbach ein. Dort übergab der scheidende Vorstandssprecher George Koldewey symbolisch den Staffelstab an die bisherige Fachbereichsleiterin des Verbands Raphaela Hänsch.

Gleichzeitig bedankte sich Kreisdechant Hörter bei Koldewey und hieß dessen Nachfolgerin in ihrer neuen Funktion willkommen.

In seiner Rede betonte Kreisdechant Hörter, dass dieser informelle Nachmittag für gemeinsame Gespräche gedacht sei und die Möglichkeit geben solle, sich persönlich zu verabschieden: „Heute geht es um Zeit für Begegnung, denn Begegnung zeichnet den Caritasverband RheinBerg aus.“ Daher wurde auf einen offiziellen Festakt verzichtet.

Hänsch, die seit 2003 im Verband tätig ist und als ausgewiesene Insiderin gilt, kennt nahezu alle Player, mit denen die Caritas RheinBerg zusammenarbeitet. Sie übernimmt ab dem 1. September 2019 die Funktion der Sprecherin des Vorstands. Auf sie warten laut Kreisdechant Hörter herausfordernde Aufgaben in einer Zeit der Veränderung für die Kirche und damit auch für die Caritasverbände. Gemeinsam mit Zita Müller, amtierender Vorstand für Personal und Finanzen, möchte Hänsch den Verband in eine erfolgreiche Zukunft führen. Um dafür bestens ausgestattet zu sein, fand im Anschluss eine kurze Segensfeier statt. In deren Mittelpunkt stand ein altes irisches Segensgebet mit guten Zukunftswünschen sowohl für die baldige weibliche Doppelspitze des Caritasverbands als auch für Koldewey.

Musikalisch bereichert wurde diese von Beiträgen einiger Kinder der Kita Sonnenblume aus Burscheid.