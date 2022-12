Naturarena Bergisches Land Neue Chefin für das „Das Bergische“

Gabi Wilhelm hat bereits in den vergangenen Jahren an der Schnittstelle zwischen dem Rheinisch-Bergischen Kreis und der Naturarena viele touristische Projekte in der Region, wie zum Beispiel das Bergische Wanderland, eng begleitet. „Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen. Der Tourismus steht heute bereits im Mittelpunkt meiner täglichen Arbeit. Ich wende mich also einer Aufgabe zu, mit der ich mich in hohem Maße identifiziere“, freut sich Gabi Wilhelm auf die neue Herausforderung. „Durch den Wechsel in die verantwortungsvolle Position der Geschäftsführung kann ich mich noch aktiver und intensiver für die Zukunft der Tourismusregion einsetzen. Als Geschäftsführerin sehe ich neben der Vermarktung unserer vielfältigen Angebote die Netzwerkarbeit mit den zahlreichen an der Tourismusförderung beteiligten Akteuren als meine Hauptaufgabe an“, beschreibt Gabi Wilhelm die Schwerpunkte ihrer neuen Tätigkeit.