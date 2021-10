800 Besucher jubeln dem Quintett im Rhombus-Park : „We rock Queen“ beendet Kulturfabrik-Reigen

Wermelskirchen Zum Abschluss setzt „The show must go on“ ein Signal. 800 Besucher jubeln im Rhombus-Park. Sänger Sascha Kleinophorst spricht unter dem Applaus der Besucher von einem beeindruckenden Gelände.

Bei fast allen Veranstaltungen des Kulturfabrik-Programms zeigte sich das bergische Wetter als Fan der Wermelskirchener Akteure. Und so war es auch beim letzten Konzert des Veranstaltungsreigens auf dem Rhombus Park-Gelände. Das stand bei dem dauerhaft mitwirkenden Akteuren ganz im Zeichen des sprichwörtlichen lachenden und weinenden Auges. So stellten die Brüder Daniel und Matthias Rössler, die der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins André Frowein als federführender Organisator im Auftrag der Stadt in sein Helferteam als Ton- und Lichttechniker geholt hatte, im Gespräch mit dieser Redaktion fest: „Unter dem Strich hat alles wunderbar geklappt. Das macht uns zufrieden und freut uns mit den vielen Besuchern. Aber es ist auch gut, dass die angesichts der dichten Terminfolge anstrengende Herausforderung jetzt erst einmal vorbei ist und wir mal durchatmen können.“

Ganz im Zeichen des Kulturfabrik-Abschlusses stand das Konzert der Band „We rock Queen“, die vor 800 Besuchern ein wenig die Atmosphäre von legendären Auftritten der 1970 gegründeten Originale im Rhombus-Park aufleben ließ. „Ich habe das Gefühl, dass die Energie von Band und Publikum das Dach hier haben wegfliegen lassen – sagt mir nicht das Gegenteil. Das ist ein beeindruckendes Gelände“, rief Sänger Sascha Kleinophorst von der Bühne auf das Areal blickend der von Anfang an jubelnd applaudierenden Besucherschar zu. Gitarrist Frank Rohles, nach seinem Auftritt mit „Zentury XX“ im September zum zweiten Mal auf der Kulturfabrik-Bühne, setzte noch einen drauf und lobte das Programm, das als Neubeginn nach den Lockdowns in besonderem Licht stand: „Das war eine tolle Konzertreihe und das Gelände ist prädestiniert dafür.“

Dass viele der Besucher sich besonders von der unverkennbaren „Queen“-Musik angezogen fühlten, wurde deutlich als Frank Rohles fragte: „Wer ist denn eingefleischter ‚Queen‘-Fan?“ Woraufhin sich deutlich mehr als 50 Prozent der Arme im Publikum gen Himmel streckten. Standesgemäß mit „The show must go on“ beendeten die fünf „We rock Queen“-Musiker ihr fulminant dargebotenes, zweistündiges Programm aus „Queen“-Hits, bevor die Zugaben folgten. Damit setzte das Quintett gleich ein Signal für die Zukunft des Rhombus-Parks.

Dessen Besitzer Walter vom Stein und Sven Schulte blickten am letzten Kulturfabrikabend ebenso auf das Programm zurück: „Wir freuen uns, dass fast immer gutes Wetter war und dadurch so viele Menschen gekommen sind. Für jeden war etwas dabei, fast alle Zielgruppen wurden angesprochen.“ Die Kulturfabrik habe die Gelegenheit geboten, nach 40 Jahren endlich transparent zu zeigen, was hinter der Fassade stecke und wie schön das Gelände sei, das unbedingt in die Stadt integriert werden müsse. „Die Altlasten sind unbestritten – aber kein Problem, wie auch Gutachten bestätigt haben“, stellte Schulte fest „Das Herzstück Wermelskirchens wurde wahrgenommen.“ Und weiter: „Wenn hier etwas in Sachen Veranstaltungen weiter geht bis wir Baurecht haben, dann gerne mit Wermelskirchener Playern gemeinsam.“