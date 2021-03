Arbeiten im Wermelskirchener Wassernetz : Wasserlecksucher drehen zu früh das Wasser ab

Jörg Winterhager ist einer der Wasserlecksucher. Foto: BEW

Wermelskirchen Überraschung am Sonntagabend in einigen Haushalten im Ostviertel: Plötzlich gab es kein Wasser. Die BEW spürt in den nächsten drei Wochen Lecks im Wasserrohrnetz auf – und muss kurzfristig für die Druckprüfung das Wasser abstellen.

Manche werden es bemerkt haben, andere nicht: Am Sonntagabend war der Wasserdruck im Bereich des oberen Ostviertels in vier Straßen (unter anderem Goethe-/Mozartstraße) für etwa 15 Minuten weg. Es tröpfelte nur aus Wasserhähnen und Duschen. Und auch die Toilettenspülung hatte „Wassernot“.

Der Grund: Die Wasserlecksucher sind seit Sonntag in Wermelskirchen unterwegs und haben am ersten Tag ihres Einsatzes vier Stunden zu früh die Druckprüfung durchgeführt. Dabei wird kurz das Wasser abgestellt, so BEW-Sprecherin Sonja Gerrath.

Die Wasserlecksucher der Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) machen im Stadtgebiet Lecks im Wasserrohrnetz ausfindig. Die Überprüfung findet in der Nacht statt, weil hier in der Regel der Wasserverbrauch nahe null ist. In der Regel finden die Prüfung ab 2 Uhr statt. Am Sonntag war es schon gegen 22.30 Uhr. Gerrath: „Durch Zuflussanalysen und oberirdische Begehungen der Leitungen mit einem sogenannten Aquaphone, mit dem Wassergeräusche in den Leitungen zu messen sind, können Leckagen erkannt werden.“

Die Arbeiten dauern etwa drei Wochen. Die Wasserversorgung muss für diese Arbeiten nicht unterbrochen werden. Die Monteure haben ihren Dienstausweis dabei. Falls Bürger Fragen haben, können sie die BEW anrufen: ☏ 02267 / 686-810.

„Die Bedeutung von Trinkwasser nicht nur als unverzichtbares Lebensmittel, sondern auch zur Sicherstellung von Hygiene und zur Krankheitsbekämpfung wird uns derzeit, wo weltweit auf ein besonderes Maß an Hygiene wie zum Beispiel das Händewaschen geachtet wird, besonders bewusst“, erklärt Christoph Czersinsky, Abteilungsleiter für die Gas- und Wassernetze. „Wir müssen sorgsam mit dem Gut Wasser umgehen. Als Wasserversorgungsunternehmen sind wir bestrebt, die Anzahl von Leckstellen zu minimieren und dafür Sorge zu tragen, dass erkannte Lecks unverzüglich beseitigt werden.“ Die BEW investiert jedes Jahr über eine Million Euro in die Modernisierung und den Ausbau der Trinkwassernetze.

Im Wasserverteilungsnetz kann es aus unterschiedlichen Gründen immer wieder zu Leckagen kommen. Größere Verluste sind im Wasserrohrnetz messbar bzw. auch sichtbar, wenn das Wasser an der Oberfläche austritt, und können schnell behoben werden. Kleinere Wasserverluste bleiben dagegen oft unbemerkt, so dass im Zeitraum zwischen Entstehung und Beseitigung des Schadens auch größere Mengen Wasser verloren gehen können. Am Sonntag wurde laut Sonja Gerrath im Ostviertel ein kleiner Verlust festgestellt. „Die Leckage ist noch nicht lokalisiert .Sie muss jetzt eingegrenzt werden.“