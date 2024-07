Insekten in Bäckereien in Wermelskirchen Berufsrisiko „Bienenstich“

In weniger als zwei Wochen beginnt die Pflaumenkuchen-Saison. Spätestens mit dem beliebten Steinobst kommen auch ungebetene Gäste in die Bäckerei-Auslagen: Wespen und Bienen. Diese tummeln sich dann auf den Kuchen und Teilchen, was für die Angestellten, die immer wieder in die Auslage greifen müssen, störend ist. Und auch nicht alle Kunden finden Insekten auf ihrem Gebäck appetitlich. Wie entfernt man die Tiere am besten aus der Auslage? Kann man mit einer schweren Wespengiftallergie Bäckereifachangestellte werden? Und was passiert nach Ladenschluss mit den Tieren, die dort noch sitzen?