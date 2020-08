Kommunalwahl in Wermelskirchen : „Bewährtes erhalten und Neues planen“

Conchita Encina Finken interessiert sich seit ihrer Jugend für die Politik der Grünen. 2019 ist sie in die Partei eingetreten und jetzt Spitzenkandidatin der Grünen für die Kommunalwahl am 13. September. Foto: privat

Wermelskirchen Für Conchita Finken (Grüne) ist jetzt erstmal wichtig, unbeschadet durch die Corona-Krise zu kommen und die Bürger, Geschäfte und Firmen zu unterstützen.

Choncita Encina Finken Die wichtigste Aufgabe und hehres Ziel einer Politikerin oder eines Politikers ist es, gemeinsam mit den Bürgern ein lebendiges, vielfältiges und liebenswertes Wermelskirchen zu gestalten. Wermelskirchen bedeutet Heimat und Zuhause von all den Menschen, die hier leben und sollte so auch wertgeschätzt werden. Es geht darum Bewährtes zu erhalten, Neues zu planen und – vor allem – eine intakte Umwelt zu schützen.

Geboren am 19. Dezember 1964 in Düsseldorf

Finken Da ich in Tente großgeworden bin und immer noch hier lebe, bin ich natürlich sehr froh und auch stolz, in Tente kandidieren zu dürfen. Mit dem Einzelhandelsgeschäft ist ein kleiner „Dorfmittelpunkt“ geschaffen worden. Es wäre natürlich sehr schön, wenn hier noch weitere Möglichkeiten der Zusammenkunft und der Versorgung geschaffen werden könnten, wobei das in dieser schwierigen „Corona-Zeit“ erstmal nicht ansteht... Darüber hinaus gilt es, die Balkantrasse sicherer für Fußgänger und Radfahrer zu gestalten. Die Grünflächen in Tente sind zu schützen und zu erhalten, die Artenvielfalt in Tentes Gärten zu fördern.