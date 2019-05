Was bei Kindern in Wermelskirchen auf den Tisch kommt : Lukas liebt die Süßkartoffeln

Kinder entscheiden in Wermelskirchen selbst, was im Restaurant auf ihren Teller kommt. Angst vor Gemüse haben die kleinen Gäste aber nicht, stellen die Köche fest – und bieten damit auch Ministerin Julia Klöckner Paroli.

Wermelskirchen Lukas hat Hunger. „Pommes und Schnitzel“, bestellt der Siebenjährige. Und Christian Warnke beginnt in der Küche im Hotel zum Schwanen zu brutzeln. Der Küchenmeister schneidet Süßkartoffeln, verwandelt sie in Pommes, brät ein Schnitzel knusprig. Dazu gibt es weißen und grünen Spargel und Sauce Hollondaise. Als der Teller aus der Küche kommt, grinst Lukas fröhlich und beginnt zu futtern. Der Teller geht leer in die Küche zurück. Zugegeben: Lukas ist das besondere Mittagessen von Papa Christian Warnke gewöhnt. „Aber wir erleben auch bei uns im Restaurant, dass die Kinder genau wissen, worauf sie Hunger haben“, sagt der Koch. Und das gilt nicht nur für Lukas. Was sich die Kinder wünschen, können sie in den meisten Fällen im Schwanen auch bekommen. „Wir haben keine spezielle Karte für Kinder“, sagt Warnke. Stattdessen bestellen auch die Jüngsten von der Speisekarte – oder lassen ihren Wünschen freien Lauf. „Wir haben auch schon mal Spaghetti gekocht, obwohl wir die gar nicht auf der Karte haben“, sagt Warnke. Der Klassiker der Kinder-Wünsche allerdings bleibe Schnitzel mit Pommes und Ketchup.

Auch in den meisten anderen Restaurants der Stadt wählen Kinder von der gleichen Karte wie die Erwachsenen. „Bei uns bietet sich das an“, sagt Donna Lopez von der Tapas Bar. Weil die spanische Küche ihre Köstlichkeiten ohnehin als Tapas – also als kleine Portionen – zum Tisch schickt, seien sie für Kinder wie gemacht. Häufig würden die jüngsten Gäste Fleischbällchen in Tomatensauce wählen, Hähnchen-Kroketten und Kartoffeln. „Es gibt sogar Kinder, die bestellen ganz bewusst Fisch, weil sie den im Urlaub probiert haben und lecker fanden“, sagt Donna Lopez. Deswegen denkt auch die Tapas Bar nicht darüber nach, eine eigene Speisekarte für Kinder ins Leben zu rufen. Auch in der Pizzeria Pepe Nero gebe es dafür absolut keinen Anlass, sagt Carmen Prete. „Die Kinder überlegen, was sie gerne mögen und damit wird dann die Pizza belegt“, sagt die Gastronomin. Und weil die Pizza ohnehin unter die Klassiker bei den Kindergerichten fällt, müssen die jüngsten Gäste selten überlegen. „Meistens bestellen sie eine Margarita“, sagt Carmen Prete, „auch Salami ist beliebt.“ Und: Spaghetti Bolognese. Da wissen die Kinder, was auf den Teller kommt. „Für die meisten Kinder ist das doch auch etwas Besonderes, wenn die Familie zum Essen ins Restaurant geht“, sagt die Italienerin, „da sollen sie dann auch entscheiden, was sie essen möchten.“