Rock am Markt : Was auf die Ohren und für den Gaumen

Die Band „Radio Shok“ sorgte im vergangenen Jahr für gute Stimmung und volle Zuschauerreihen. Foto: Meuter, Peter (pm)

Wermelskirchen Das Festival „Rock am Markt“ dürfte am kommenden Freitag und Samstag bei einigermaßen gutem Wetter einige tausend Besucher unter Deutschlands größten Naturweihnachtsbaum am Fuß der Carl-Leverkus-Straße locken.

Im vergangenen Jahr werden es trotz nicht allzu optimalen Wetters an die 4000 Besucher gewesen sein, die das „Rock-am- Markt“-Festival (RaM) vom Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) angelockt hat. „Mit einer ähnlichen Zahl rechnen wir in diesem Jahr auch“, sagt WiW-Geschäftsführer André Frowein und blickt auf die beiden Veranstaltungstage vor Pfingsten am Freitag und Samstag, 7. und 8. Juni. Er ist aus Erfahrung überzeugt: „Ein bisschen Regen schreckt die Wermelskirchener nicht ab, dafür ist die Identifikation mit dem Festival inzwischen zu groß.“

Entstanden ist „RaM“ einst aus den Bewerbungsaktionen für eine Radio-Groß-Veranstaltung. Diese stiegen noch auf dem Schwanenplatz, danach zog das Event auf den Markt um. Inzwischen ist „RaM“ am Fuß der Carl-Leverkus-Straße unter Deutschlands größtem Naturweihnachtsbaum heimisch geworden. Unter anderem wegen Fluchtwegen und der weniger notwendigen Straßensperrungen – der Verkehrsbereich um den Markt gilt je nach Anfahrtsrichtung für Rettungswagen als Zufahrt zum Krankenhaus und wird freitags von Schulbussen genutzt – sind Behörden sowie Veranstalter sicher, den bestmöglichen Standort in „Spuck-Weite“ zum Markt gefunden zu haben.

Info Schluss ist an beiden Tagen um 23.30 Uhr Getränke Der Eintritt zu „Rock am Markt“ (RaM) ist frei. Wie gewohnt gibt es Getränke nur aus dem „RaM 2019“-Becher (0,25 Liter), der einmalig vier Euro kostet und an beiden Tagen genutzt werden kann. „Mit diesem Geld, das wir über den Becherverkauf einnehmen, beteiligen sich die Besucher an den Kosten für die Licht- und Tontechnik sowie den Gagen der Musiker“, sagt André Frowein. Beginn „RaM“ startet am kommenden Freitag, 7. Juni, 18 Uhr, und am Samstag 8. Juni, 16 Uhr. Schluss ist an beiden Tagen um 23.30 Uhr.

Als RaM-Hauptacts konnte WiW zwei in Wermelskirchen nicht unbekannte Bands verpflichten. Die beliebte Bon Jovi-Tributeband „Bounce“ aus dem Raum Velbert steht am Freitag, 7. Juni, ab 21 Uhr auf der Bühne. „Bounce“ spielte schon einmal in Wermelskirchen: bei „Hits for Benefiz“ im Bürgerzentrum.

„Roxxbusters“ waren bereits bei „RaM“. „Sie sind vor zwei Jahren eingeschlagen wie eine Bombe. Jede Menge Leute wollten sie wieder in Wermelskirchen sehen“, sagt André Frowein. Kein Geringerer als der Gitarrist des Queen-Musicals, Frank Rohles, formte die Rock-Cover-Band mit herausragenden Profimusikern. „Roxxbusters“ spielen am Samstag, 8. Juni, ab 21 Uhr. „Wir hatten bei RaM noch nie eine Ansammlung von Bands mit derart viel Strahlkraft, wie in diesem Jahr“, freut sich André Frowein. Am Freitag, 7. Juni, machen „Oh Rooster“ um 18.30 Uhr den Anfang des Live-Musik-Reigens. Die Talentbühne mit Nachwuchsmusikern aus dem Jugendbereich der Kattwinkelschen Fabrik und aus der Musikschule eröffnet dann um 16.30 Uhr den RaM-Samstag. Ihnen folgt um 18 Uhr das Solinger Akustik-Duo „Teneja & Frank“.

Unter dem Motto „Streetfood trifft RaM“ gibt es bei RaM nicht nur „etwas auf die Ohren“ der Besucher, sondern ebenso den einen oder anderen Genuss für den Gaumen: Fünf Essensstände mit unterschiedlichen Angeboten von Currywurst über holländische Pommes, Schaschlik, Burger und Pulled Pork bis hin zu Flammkuchen verteilen sich links und rechts von der Bühne auf der Oberen Remscheider Straße in Höhe der Einmündung zur Carl-Leverkus-Straße.