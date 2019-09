Was es nicht alles in Wermelskirchen gibt : Die Nebelmaschine der Bücherei

Was es nicht alles in Wermelskirchen gibt

Wermelskirchen Die Stadtbibliothek leiht bald Dinge aus, die eigentlich nicht zum traditionellen Geschäft gehören. Es geht dabei um Nachhaltigkeit.

15 Dinge hat die Stadtbücherei angeschafft, die man ab und an braucht, aber eben eher selten. „Eine Nebelmaschine kauft man einmal für eine Party“, sagt Mitarbeiterin Sabrina Ollig. Danach liege das Gerät nur im Keller herum. Gegen diese Entwicklung richtet sich das Projekt „Bibliothek der Dinge“, an dem bundesweit schon einige Büchereien teilnehmen, unter anderem in Köln, Hamburg und Potsdam. „Man muss heute gar nicht mehr alles selbst besitzen“, begründet Ollig die Teilnahme. Es gehe dabei auch um einen Konsum, der nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel schont, so Leiterin Kathrin Ludwig.