Am Donnerstag heulen die Sirenen zur Probe – nur in Wermelskirchen nicht : Warntag: Mobile Sirenen nicht effektiv für Alarmierung

Am Donnerstag heulen die Sirenen zur Probe – nur in Wermelskirchen nicht

Stadtverwaltung schaffte vier mobile Sirenen an. Diese lassen sich auf jedes Fahrzeug montieren und werden über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt. Für die Alarmierung im Katastrophenfall sind sie aber anscheinend nicht geeignet. Foto: singer/Stephan Singer

Wermelskirchen Als vor fast genau einem Jahr wieder in den Kommunen die Sirenen zur Erprobung heulten, bekamen Wermelskirchener wenig davon mit. Denn im Stadtgebiet gibt es keine stationären Sirenen mehr, sondern seit 2014 nur vier mobile Sirenen.

Die hörte man im September 2018 nur in der Nähe des Standortes. Den für Donnerstag angesetzten landesweiten Warntag lässt Wermelskirchen deshalb ausfallen.

Die Stadt Wermelskirchen habe im letzten Jahr die Erkenntnis fürs Stadtgebiet gezogen, dass mobile Sirenen zwar für lokal begrenzte Einsatzbereiche und als Ergänzung für abgelegene Hofschaften sinnvoll seien, eine flächendeckende Alarmieren der Bevölkerung aber „in keinster Weise sichergestellt“ werden könne. So äußert sich Paul Engelbracht vom Ordnungsamt der Stadt Wermelskirchen auf eine Anfrage dieser Redaktion. „Daher macht eine erneute Erprobung keinen Sinn.“

Bis in die 1990er Jahre hatte Wermelskirchen einmal 23 fest installierte Sirenen für die Alarmierung der Bevölkerung für den Notfall. Seit 2014 gibt es nur die mobilen Sirenen. Denn: Für die altersschwachen Sirenen hatte die Stadt kein Geld: Zehn bis 12 fest installierte Sirenen kosten rund 300.000 Euro. Die Kreisstadt indes geht genau den anderen Weg: Dort werden am Donnerstag die Sirenen aufheulen, wenn wohl zum letzten Mal: In Bergisch Gladbach werden 19 neue Sirenenanlagen installiert.