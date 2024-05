Wasser- und Naturschutz in Wermelskirchen Kontrollen schützen die Zone-1 an der Großen Dhünn-Talsperre

„Insbesondere an besucherstarken Tagen werden die Mitarbeitenden der Unteren Wasserbehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises und des Wupperverbandes kontrollieren und die Besucherinnen und Besucher über dort geltende Schutzregelungen informieren“, kündigt die Rhein-Berg-Kreisverwaltung an. Hintergrund ist, dass die Große Dhünn-Talsperre, die auch zu Dabringhausen-Lindscheid und damit zu Wermelskirchener Stadtgebiet gehört, eine wichtige Trinkwassertalsperre in der Region ist sowie eine sensible Tier- und Pflanzenwelt beherbergt. Um die gesamte Talsperre ist daher eine sogenannte „Wasserschutzzone 1“ eingerichtet: Wandern ist nur auf dem öffentlich zugänglichen Wegenetz möglich und auf dem Gewässer ist kein Freizeitsport zugelassen. Das Betreten der Schutzzone-1 rund um das Gewässer und das Verlassen der Wanderwege ist nicht erlaubt. „Leider halten sich nicht immer alle Gäste des beliebten Ausflugsziels an diese Regeln“, weiß die Kreisverwaltung aus Erfahrung.