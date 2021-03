Appell an die Bürger : Wandern während der Corona-Zeit

Es ist wichtig, dass Hundebesitzer ihre Tiere im Naturschutzgebiet anleinen. Foto: Rheinisch-Bergischer Kreis

Wermelskirchen/Rhein-Berg Spaziergänger sollten den Wald und seine Bewohner durch richtiges Verhalten schützen. Damit die Natur bei der großen Anzahl an Besucher keinen Schaden nimmt, ist es wichtig, bei Ausflügen besondere Rücksicht auf schutzbedürftige Ökosysteme zu nehmen.

Gerade in Zeiten von Corona sind Freizeitaktivitäten an der frischen Luft besonders beliebt und Bewegung im Grünen eine willkommene Abwechslung. Daher lockt es auch im Rheinisch-Bergischen Kreis immer mehr Menschen in regionale Wälder. Damit die Natur bei der großen Anzahl an Besucher keinen Schaden nimmt, ist es wichtig, bei Ausflügen besondere Rücksicht auf schutzbedürftige Ökosysteme zu nehmen, mahnt Freiherr Joachim von Lüninck, Waldbesitzer und Mitglied im Naturschutzbeirat des Kreises. „Trockenheit und Schädlinge machen den Wäldern sehr zu schaffen, daher werden derzeit viele Stellen mühevoll aufgeforstet. Wenn sich alle Waldnutzer an die richtigen Verhaltensregeln halten, kann der Weg zu klimastabilen Wäldern gelingen.“

Besonders sensible Flächen wie junge Forstkulturen dürfen daher nicht betreten werden. Das gilt auch für die Vierbeiner. Hundebesitzer sollten zudem darauf achten, dass ihre Tiere in Sichtweite bleiben und bei ihrem Auslauf keine Wildtiere gefährden. Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte grundsätzlich nur auf den Wegen fahren. „Mit diesen Verhaltensregeln ist es möglich, dass der Zutritt zu den Wäldern in Deutschland kaum eingeschränkt wird. Rechnerisch stehen zum Beispiel jedem Einwohner in NRW 192 Quadratmeter Wald zur Verfügung“, führt Hermann Fröhlingsdorf vom Regionalforstamt aus.

Viele besonders beliebte Wanderwege liegen in landschaftlich reizvollen Landschaftsschutz- und Naturschutzgebieten. Landschaftsschutzgebiete werden vor allem wegen ihrer erhaltenswerten Schönheit und ihrer Bedeutung für die Erholung besonders geschützt. Naturschutzgebiete beherbergen besondere Biotope – sie sind Lebensraum für seltene Pflanzen und stellen für viele Tierarten Rückzugsorte dar. Für Waldbesucher ist es nicht immer leicht zu erkennen, in welchem Gebiet sie sich befinden. Daher sollten sie auf entsprechende Hinweisschilder an Wegesrändern achten.

In Landschaftsschutzgebieten ist es zum Beispiel wichtig, dass Radfahrer ihre Strecken nur auf den befestigten Wegen zurücklegen. Für Reiter wiederum gibt es ausgeschilderte Reitwege. In Naturschutzgebieten stehen die Tier- und Pflanzenwelt unter besonders großem Schutz. Hier ist das Wege-Gebot daher auf Spaziergänger ausgeweitet.

„Wichtige Pflanzen werden abseits der Wege zertreten und Tiere zurückgedrängt, da sie sich in ihrem Lebensraum nicht mehr sicher fühlen.“ Mark vom Hofe, der Vorsitzende des Naturschutzbeirates, ergänzt: „Aus dem gleichen Grund ist es notwendig, dass Hundebesitzerinnen und ‑besitzer ihre Tiere dauerhaft an der Leine führen.“ Ausgeschriebene Wanderwege führen immer wieder an landschaftlich reizvolle Orte, wie Seen und spannende Felsformationen, heran. So kann die Vielfalt der Natur mit Rücksicht auf Tier- und Pflanzenwelt erlebt werden.

(tei.-)