Zwangspause ist beendet : Wander- und Fahrradbus am Start

Wermelskirchen Nach der Unterbrechung durch die Corona-Zwangspause rollen die Busse ab Pfingstsamstag an den Wochenenden und Feiertagen. In den Bussen müssen Masken getragen werden. Damit kehrt ein Stück Normalität zurück.

Nach der Zwangspause durch den Ausbruch des Coronavirus starten der Bergische Fahrradbus und der Bergische Wanderbus jetzt wieder. Die Busse für Wanderfans und Radler fahren ab dem Pfingstsamstag an allen Wochenenden und Feiertagen bis zu Allerheiligen am 1. November. Der Bergische Wanderbus rollt zusätzlich am 12. Juni, dem Brückentag am Fronleichnams-Wochenende, durch die Region an Eifgen und Dhünn.