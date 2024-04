Ehrenamtliches Engagement in Wermelskirchen Was Club-Liebe und „Love your Dorf“ verbindet

Ein gutes Signal für die Fußball-Abteilung mit ihren Mannschaften und Kostenpflichtiger Inhalt den gesamten Verein ist die einstimmige Wahl der Funktionäre. Denn nach internen Unruhen in der Abteilung (unter anderem mit diversen Trainerwechseln) muss eine neue Strategie her, um sportliche Erfolge zu erzielen und als Heimat für junge und alte Kicker attraktiv zu sein. Das weiß der neue Vorstand und will bis zu den Sommerferien entsprechende Konzepte vorlegen sowie geeignete Kandidaten für noch nicht besetzte Funktionärsrollen finden. Das sollte gelingen – zumindest dann, wenn alle Nullneuner an einem Strang ziehen und ihre Liebe zu ihrem Club nicht nur Schall und Rauch ist. Diese Voraussetzungen sind übrigens für alle Vereine vonnöten. Nicht nur für den SV 09/35.