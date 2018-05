Wermelskirchen : Waldgottesdienst des CVJM an der Glör-Talsperre

Mitten im Wald Gottesdienst halten, dazu Posaunenmusik - der CVJM lädt für Pfingstmontag wieder zu seiner Traditionsveranstaltung ein. Foto: cVJM

Wermelskirchen Der Waldgottesdienst des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) an der Glör-Talsperre hat Tradition. Bereits zum 72. Mal kommen Gläubige aus der gesamten Region am Pfingstmontag, 21. Mai, zum Gottesdienst zusammen. Die Veranstaltung beginnt auch in diesem Jahr um 10 Uhr. Erwartet werden bis zu 1000 Teilnehmer. Der CVJM-Schalksmühle möchte auch allen, die eine längere Anreise haben, die Möglichkeit bieten, am Freiluft-Gottesdienst teilzunehmen. Der Veranstaltungsort wird daher an der Jugendherberge, Glör-Talsperre 1, in Breckerfeld sein. Der Waldgottesdienst findet bei jedem Wetter statt.

Dieses Jahr wird Pfarrer Martin Kämper aus Lüdenscheid die Predigt halten. Sein Thema lautet: "Jesus, wir sehen auf Dich". Als besonderes Highlight findet erstmals eine Taufe statt. Musikalisch begleiten den Waldgottesdienst die vereinigten Posaunenchöre. Bläser sind eingeladen, ihre Instrumente mitzubringen. Treffen ist um 9.30 Uhr an der Jugendherberge. Weitere musikalische Beiträge kommen vom CVJM-Musikkreis.

Für Gehbehinderte gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Fahrdienst. Dieser startet vom Parkplatz in der Nähe vom Branten an der Straße zwischen Halver und Breckerfeld. Der CVJM weist daraufhin, dass jeder Gottesdienstteilnehmer selbst für seine Sitzgelegenheit sorgen muss. Weitere Infos und die genaue Wegbeschreibung gibt es unter www.cvjm-schalksmuehle.de



Mo. 21. Mai, 10 Uhr, Kontakt Waldgottesdienst: Michael Knörr, Tel. 02355 1421.

(chal)