Wahlkampfparty der SPD in Pohlhausen : SPD-Landtagskandidaten zeigen Geschlossenheit

Pohlhausen Mit Kabarett und Live-Musik setzt Organisator Gerd Simon mehr auf Kultur, statt auf rote Wimpel oder Flyer. Die Sozialdemokraten feiern Wahlkampfparty in Pohlhausen.

Ist das erstrebenswert? „Sitzung, Tagung, Ausschuss“... „wir sitzen uns im Rat den Hintern platt.“ So besangen die „Weibs-Bilder“ aus Leichlingen das von einem auf den anderen Termin folgenden Politikerleben. Vor rund 50 Besuchern und ganz ohne rote Wimpel sowie stapelweise Flyerpapier auf den Tischen feierten die Wermelskirchener Sozialdemokraten im eigens dafür gemieteten TuRa Pohlhausen-Vereinsheim „Am Silberberg“ eine Wahlkampfparty, die Geschlossenheit in den SPD-Reihen präsentieren sollte, denn: Zum dem Termin, der mit dem Kabarett-Ensemble der „Weibs-Bilder“ sowie der Band „Best for midnight“ sehr kulturell bestückt war, kamen gleich beide SPD-Kandidaten für die Landtagswahl im Rheinisch-Bergischen Kreis – neben Sebastian Lemmer, ebenfalls aus Leichlingen, und Kandidat unter anderem für Wermelskirchen (Wahlkreis 22, Rheinisch-Bergischer Kreis II) kam auch Tülay Durdu, die im Wahlkreis 21, Rheinisch-Bergischer Kreis I, in Bergisch Gladbach und Rösrath kandidiert.