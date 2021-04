Bundestagswahl am 26. September : Wahlhelfer haben Anspruch auf Corona-Schutzimpfung

Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. In Wermelskirchen werden dafür ab sofort freiwillige Wahlhelfer gesucht. Foto: dpa/Michael Kappeler

Wermelskirchen Etwa 270 Wahlhelfer werden in diesem Jahr gesucht, die die Wahllokale und Briefwahlvorstände bei der Bundestagswahl unterstützen und für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Die Bundestagswahl soll in diesem Jahr trotz Corona-Krise am Sonntag, 26. September, stattfinden. Deshalb laufen im Wahlbüro der Stadt Wermelskirchen bereits wieder die Vorbereitungen für den Wahltag. Etwa 270 Wahlhelfer werden in diesem Jahr gesucht, die die Wahllokale und Briefwahlvorstände unterstützen und für einen reibungslosen Ablauf des Wahlsonntages sorgen, indem sie auch das Wahlergebnis in ihren jeweiligen Wahlvorständen ermitteln. Ein kleiner, besonderer Anreiz für freiwillige Wahlhelfer: Nach der Coronavirus-Impfverordnung haben Personen, die als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer tätig sind, mit erhöhter Priorität (Gruppe 3) Anspruch auf eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus.