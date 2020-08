Ehepaar Klasen aus Wermelskirchen : Ihr geheimes Waffel-Rezept hält jung

„Gäste muss man anlocken und das geht mit Waffel-Duft am besten“, wissen Hannelore und Hans Klasen aus Erfahrung. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Die köstlichen Waffeln von Hannelore und Hans Klasen sind über die Stadtgrenzen von Wermelskirchen hinaus berühmt. Sonntag backt das Ehepaar beim ersten Klassiker-Treffen auf dem Rhombus-Gelände.

Als sie in der Zeitung gelesen hatte, dass die Inhaber des Rhombus-Geländes einen „Markt der Möglichkeiten“ etablieren wollen, war Hannelore Klasen sofort Feuer und Flamme. „Da machen wir mit“, sagte sie zu Ehemann Hans und rief Sven Schulte, einen der Eigentümer an. Auch der konnte sich gleich für die Idee begeistern, beim Klassiker-Treffen am kommenden Sonntag frische Waffeln und luftige Crêpes für die Besucher der ersten Veranstaltung im Mittelschiff der Fabrik anbieten zu können.

„Wir haben uns getroffen, er hat uns alles gezeigt und für uns stand fest: da sind wir dabei“, erzählen Hannelore und Hans Klasen, die in Wermelskirchen so bekannt sind wie ihre Waffeln. Jahrelang haben sie früher auf den Wochenmärkten der Umgebung Wurst- und Käsespezialitäten verkauft, waren engagierte Mitbegründer des Marketing-Vereins „Wir in Wermelskirchen“ und bei jedem Fest in der Stadt mit riesigen Käselaiben dabei, aus denen große Stücke herausgeschnitten wurden. „Bis mein Mann vor 15 Jahren einen Herzinfarkt hatte und wir die Wagen verkauft haben“, sagt sie.

Info Oldtimer und Waffeln beim Klassiker-Treffen Event Zum ersten Mal laden Walter vom Stein und Sven Schulte, Inhaber des Rhombus-Geländes, am Sonntag, 23. August, ab 12 Uhr zu einem Klassiker-Treffen im Mittelschiff des ehemaligen Fabrikgebäudes. Dort zeigen Besitzer von Oldtimern ihre Autos, Bullis und Zweiräder. Bei Grillwurst und duftenden Waffeln ist genug Zeit zum Fachsimpeln und für einen Blick auf die freigelegte Rhombus-Rotklinker-Fassade.

Doch einfach nur Zuhause zu sitzen und herabgefallene Blätter aus dem Pool im idyllischen Gärtchen sauber zu halten, kam für das Ehepaar nicht in Frage. „Wir haben immer etwas gemacht und wollen bis heute immer noch etwas machen“, sagt er gutgelaunt. Denn: „Die Arbeit hält einen nicht nur körperlich fit, sondern auch geistig rege. Deshalb haben wir auch keine Registrierkasse, sondern rechnen alles im Kopf“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Zuerst hat seine Frau Kekse gebacken. „Das war aber unglücklich, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch war. Dann wurden die Kekse weich.“ Also schwenkte die Wermelskirchenerin um auf Kuchen. Streuselkuchen, Mohnkuchen, Kirschkuchen, Käsesahne-Torten... Manchmal haben ihre Kunden gleich den ganzen Kuchen gekauft, „wenn sie nachmittags Gäste zum Kaffee geladen hatten“, erinnert sich Hannelore Klasen lachend. Oder die Fans ihrer Backwaren kamen mit Kuchenplatten, auf denen gleich verschiedene Stücke angerichtet wurden. Doch irgendwann hatte sie keine Lust mehr, ständig an ihren drei Backöfen zu stehen. „Ich war ja nur noch in der Küche“, erinnert sich Hannelore Klasen.

Also fing sie an, Waffeln zu backen. Aber nicht irgendwelche. „Ich habe mein Geheimrezept“, verrät sie zwinkernd. „Und das rücke ich auch nicht heraus, obwohl wir ganz oft danach gefragt werden.“ Denn: Alle Rezepte, die sie ausprobiert hat, waren „nur ok“. Und das reichte ihr nicht. „Ich habe selbst Teige zusammengerührt und so lange probiert, bis ich die perfekte Mischung hatte.“ Eine Mischung, für die „wir sogar schonmal bedroht wurden, damit wir das Rezept verraten“, erinnert sich Hans Klasen.