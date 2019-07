Ansichtssache : Wachstum mit Augenmaß

SOLVEIG PUDELSKI. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Um in Zukunft 40.000 Einwohner zu erreichen, muss in Wermelskirchen viel gebaut werden. Das ist in Hinblick auf Klimaschutz, Ressourcenverbrauch und Wohnansprüche eine Herausforderung.

Die Rheinmetropolen boomen. Aber sie haben kaum Platz für Neubauten. Mieten werden teurer, Immobilienpreise steigen. Hier sehen andere Kommunen ihre Chance, ein Stück vom Kuchen der Wachstumsregion abzukommen. Kein Wunder also, dass Politiker in Wermelskirchen ein Wachstumsziel ausrufen. 40.000 Einwohner schlagen CDU, FDP, WNKUWG und BüFo als Ziel vor. Generell eine gute Sache. Denn schrumpfende Städte haben kein gutes Image. Stagnierende oder gar sinkende Einwohnerzahlen verbinden viele mit Abwanderung, Unattraktivität, Abwärtsspirale. In diesen Strudel darf Wermelskirchen nicht geraten.