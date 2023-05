Vekehrs- und Verschönerungsverein VVV Wermelskirchen verpasst Sitzbänken neuen Glanz

Bärbel Beckers hat einen Streifen Schleifpapier zur Hand genommen. In konzentrierten Zügen streicht sie über das alte Holz der Sitzbank. Bereits am Tag zuvor hat Dankmar Stolz, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) in Wermelskirchen, die Holzleisten von den Bänken an den Eipringhauser Feldern abgeschraubt. Sie liegen auf einem Gerüst am Eifgen-Wanderparkplatz. Jede einzelne Holzleiste bekommt an diesem Vormittag einen neuen Glanz. Bevor sie dann nach dem Trocknen der Farbe zur Bank zurückkehrt.