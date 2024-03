Verkehrs- und Verschönerungsverein in Wermelskirchen VVV sucht Mitstreiter für den Vorstand

Info

Termin Die 49. Aktion „Saubere Stadt“ startet am Samstag, 16. März in Wermelskirchen, Dhünn und Dabringhausen. Treffpunkte sind um 14 Uhr an der Feuerwache Am Bahndamm, am Gemeindehaus Hünger, an der neuen Feuerwehrwache in Dabringhausen und am Feuerwehr-Gerätehaus in Dhünn.

Mitmachen Wer sich beim VVV Wermelskirchen einbringen möchte, ist willkommen – auch in verantwortungsvoller Position. Weitere Informationen gibt es im Internet.

vvv-wermelskirchen.de