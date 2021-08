Die Mitglieder fühlen sich zu alt : VVV gibt Patenschaft am Weihnachtsbaum auf

Wermelskirchen Um Kübelbepflanzung im der Carl-Levekus-Straße und im Bereich Markt kümmert sich Bärbel Beckers. VVV-Vorsitzender Manfred Schmitz-Mohr wünscht sich ein Blumenmeer wie in Langenfeld.

„Eigentlich kommen wir mit der Stadtverwaltung gut zurecht, aber die Möglichkeiten sind aufgrund knapper Kasse und entsprechend knapper Personaldecke arg begrenzt“, kommentierte Schmitz-Mohr. Er führte Langenfeld als Beispiel an, das er sich ähnliches in Wermelskirchen wünsche: „Langenfeld ist in diesem Bereich hervorragend. Die haben in der Stadt ein Blumenmeer wie in einem Kurort. Aber die haben eben auch ‚Kohle‘.“