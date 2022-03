Dankmar Stolz übernimmt Vorsitz von Manfred Schmitz-Mohr : VVV wird jünger, digitaler und nachhaltiger

Wermelskirchen Aus Altersgründen kandidierte Manfred Schmitz-Mohr nicht erneut für den Vorsitz des Verkehrs- und Verschönerungsvereins.

Als er sich im Oktober 2020 nicht für eine erneute Wiederwahl zum Vorsitzenden des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) zur Verfügung stellte, hatte er angekündigt, dass er zukünftig durchaus an anderer Stelle erneut ehrenamtlich aktiv werden könnte. Das setzt Dankmar Stolz nun in die Tat um. Der Vorstand des Wermelskirchener Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) konnte Stolz als Kandidaten für den Vorsitz gewinnen, die Jahreshauptversammlung im „Balkan“-Restaurant wählte ihn einstimmig zum Nachfolger von Manfred Schmitz-Mohr.

Der scheidende Vorsitzende bekleidete dieses Amt 14 Jahre, gehörte dem VVV-Vorstand seit 1978 an und kandidierte aus Altersgründen nicht erneut. „Ich habe mir vorgenommen, mit 80 Jahren keine ehrenamtlichen Ämter mehr zu übernehmen – da bin ich jetzt zwei Jahre drüber“, sagte Manfred Schmitz-Mohr, der für seinen engagierten Einsatz einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde. „Manfred Schmitz-Mohr ist nicht nur Organisator im Hintergrund gewesen, sondern war bei jeder Aktion, jeder Arbeit persönlich mit dabei“, lobte die stellvertretende VVV-Vorsitzende Charlotte Jörgens. Zur Amtsübergabe kommentierte Manfred Schmitz-Mohr: „Wir wollen unsere Stadt verschönern, und gar nicht weit weg werden ganze Städte zerstört – eine bescheuerte Zeit, unfassbar, unmenschlich.“ Welche Ideen ihn als neuen VVV-Vorsitzenden umtreiben, skizzierte Stolz: „Der Verein sollte jünger, digitaler und nachhaltiger werden.“ Ein erster Schritt dahin stelle die Erneuerung der VVV-Homepage dar, die bereits in der Mache wäre. Der jährliche Mindestmitgliedsbeitrag von zehn Euro sei „für sein Empfingen zu wenig“, stellte Dankmar Stolz fest, gestand jedoch ein: „Angesichts der Folgen der Corona-Pandemie wäre eine Erhöhung zum jetzigen Zeitpunkt unangemessen.“ Einmütig votierte die Versammlung dafür, den Beitrag beizubehalten.

Das Fest Zum verkaufsoffenen Sonntag „Das Fest“ am 29. Mai wird der VVV wieder mit einem Stand auf der Telegrafenstraße in Höhe des Bürgerzentrums dabei sein.

Saubere Stadt Der VVV organisiert am Samstag, 2. April, wieder die Aktion „Saubere Stadt“. Los geht es um 14 Uhr, wobei erfahrungsgemäß einige Müllsammler bereits früher unterwegs sind. Seine Basisstation richtet der VVV an diesem Tag an der „Tafel“ neben der Feuerwache Vorm Eickerberg ein.

Etwa 180 der insgesamt 294 Mitglieder würden den Mindestbeitrag zahlen, die übrigen teils deutlich mehr, informierte Schatzmeister Werner Rötzel, der ebenfalls aus Altersgründen nicht mehr kandidierte. Ihm folgt Thorben Wocke, der einstimmig gewählt wurde. Rötzel kündigte an, seinen Nachfolger einzuarbeiten. Wocke nahm per Videoschalte via Internet teil, da er sich zum Termin der Versammlung aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne befand.